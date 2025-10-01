Вокалисту было 50 лет.

Не стало одного из вокалистов и основателей коллектива "Пиккардийская терция" Богдана Богача. Он внезапно ушел из жизни в возрасте 50 лет.

О смерти артиста сообщили его коллеги в Facebook. Они отметили, что Богдан имел за плечами достойную карьеру и огромный музыкальный опыт, и почтили все его достижения:

"В этом мае Богдану исполнилось 50 лет. Его голосу аплодировали по всему миру. Его знали и любили миллионы. Лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко. Заслуженный артист Украины. В Терции Богдан был от основания в 1992-м - и до недавнего времени. Более трех десятилетий мы были на сцене одним целым. Покинул формацию в 2024-м по состоянию здоровья".

В то же время участники "Пиккардийской терции" не стали раскрывать деталей смерти их партнера по сцене, но выразили свои соболезнования его семье.

"Внезапно ушел из жизни незаурядный человек, наш добрый и надежный друг, один из четырех основателей Пиккардийская терция, с которым мы прошли бок о бок в творчестве более 30 лет, обладатель непревзойденного голоса - баса, Богдан Богач. Соболезнуем семье Богдана, родным и друзьям. Печальная новость. Большая потеря, будет не хватать тебя, дорогой наш друг", - говорится в сообщении.

