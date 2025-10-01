Стала известна дата выхода комедии.

Стриминговый сервис Netflix презентовал первый официальный тизер нового комедийного фильма "Отпуск на двоих". Он основан на одноименном романе Эмили Генри, который получил безумную популярность в мире.

Сюжет рассказывает о двух друзьях Поппи и Алексе, которые несмотря на жизненные обстоятельства проводят вместе каждые летние каникулы. Однако, каждый раз как они сближаются, парень с девушкой подвергаются сомнениям, действительно ли - это дружба, или между ними есть гораздо более глубокие чувства.

Из трейлера можно понять, что зрителей ждет легкая романтическая комедия, полная приключений и курьезных моментов. Авторы проекта пытались приложить максимум усилий, чтобы каждый, кто смотрит, смог почувствовать себя будто в отпуске.

"Это фильм, который рассказывает не просто историю любви. Он создает ощущение, будто вы поехали в отпуск вместе с Поппи и Алексом", - отметил режиссер сериала Бретт Гейли изданию Tudum.

Главные роли сыграли звезда фильма "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" Том Блайт, а также актриса сериала "Моя леди Джейн" Эмили Бейдер. Также к актерскому составу присоединились Сара Кэтрин Гук, Джамила Джамиль, Люсьен Лависконт и Лукас Гейдж. Премьера экранизации романа "Люди, которых мы встречаем в отпуске" состоится на Netflix 9 января 2026 года.

Отпуск на двоих - тизер

Ранее Netflix показал первый тизер "Ведьмака" с Лиамом Хемсвордом.

