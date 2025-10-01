Актер уже отреагировал на инцидент.

Американского актера и звезду фильма "Форсаж" Тайриза Гибсона разыскивает полиция.

Как пишет издание CBS, правоохранители Атланты уже выдали ордер на арест артиста. Причиной этому стало заявление соседа по обвинению в жестком обращении с животными.

"Департамент полиции округа Фултон сообщил, что 18 сентября поступил звонок от жителя Бакхеда, который сообщил, что четыре собаки породы кане-корсо Гибсона (крупной породы, которые часто используются как сторожевые собаки) убили соседского 5-летнего кавалер-спаниеля по имени Генри", - говорится в заявлении.

Видео дня

Позже оказалось, что еще пять человек жаловались на собак 46-летнего актера, однако он не реагировал на предупреждения.

Реакция Тайриза Гибсона

После инцидента Тайриз заявил, что отдаст своих собак в Службу защиты животных. Однако, когда зоозащитники прибыли, то актер попросил еще дать время для размышлений. В конце концов мужчина отказался отдавать домашних любимцев и департамент получил ордер на обыск его имущества, а также на арест за жестокое обращение с животными. К слову, сейчас Гибсон находится в Дубае, поэтому полицейские не смогли его задержать, а собак все же забрали зоозащитники.

В своем заявлении юридический советник Гибсона сказал, что актер "выражает свои глубочайшие соболезнования семье, которая потеряла своего любимца и готов полностью сотрудничать с правоохранителями, чтобы ответственно подойти к решению этого вопроса".

Напомним, ранее стало известно, какого наказания для рэпера P. Diddy добивается защита.

Вас также могут заинтересовать новости: