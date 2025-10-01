В списке есть Кролик и Змея.

Гороскоп на 1 октября 2025 года обещает удачу шести китайским знакам Зодиака, они смогут ощутить прилив финансового благополучия. В среду наступает День Разрушения под знаком Водяного Кролика, несущий важное послание для каждого из вас, пишет YourTango.

Иногда самый верный путь к увеличению дохода - это избавиться от того, что тихо съедает вашу энергию и ресурсы. В год Деревянной Змеи мы учимся отпускать то, что больше нам не служит, а месяц Петуха добавляет стратегическую точность. Энергия среды освобождает место для финансового потока: неожиданная поддержка, возврат долгов или новые возможности появляются, когда вы перестаете подпитывать ненужное.

Кролик

День столпа вашего знака активизирует финансовые вопросы быстро и решительно. Если вы сталкивались с ненужными расходами, обязательствами или подработками, которые давят на вас, энергия среды поможет с этим справиться. Освобождение наступит почти мгновенно, а вместе с ним может прийти неожиданная выплата или выгодное предложение.

Вы также можете получить признание за свой труд от того, кто ценит ваши усилия и готов платить справедливо. Если вы недооценивали себя или ждали повышения, действуйте решительно: отправьте счет, пересмотрите условия или заявите о своей ценности. День Разрушения поможет избавиться от сомнений, а ваши заработки наконец-то смогут "вздохнуть свободно".

Змея

Год Деревянной Змеи поменял ваш взгляд на безопасность, и сегодня вы сможете увидеть открытые возможности. Инвестиции в себя или согласие на более высокую оплату приходят, когда вы отпускаете устаревшую работу или привычные ограничения.

Удача сегодня в том, чтобы сказать "нет" всему, что истощает: клиентам, сделкам или привычкам делать слишком много за слишком мало. Это освободит пространство для более выгодных предложений, неожиданных возвратов, подарков или услуг - сигнал того, что Вселенная поддерживает ваш путь.

Петух

Месяц вашего знака усиливает точность энергии Кролика. Среда подходит для пересмотра финансовых условий, рефинансирования или корректировки доходов. Если что-то не соответствует вашим ожиданиям, прислушайтесь к интуиции и отойдите от этого. В течение дня или нескольких дней могут появиться более выгодные способы заработка: сотрудничество, фриланс или должность, где ваши навыки оценят по достоинству.

Влияние значимых людей также проявится, когда вы перестанете недооценивать себя. Не бойтесь обновлять портфолио, публиковать успехи или обращаться за советом - энергия сегодняшнего дня вознаграждает тех, кто отстаивает свои интересы.

Лошадь

Гороскоп на сегодня сулит, что ваша огненная энергия соединится с тихой силой Водяного Кролика, принося ощутимые результаты. Возможно, вы прекратите денежную утечку - привычку, кредит или навязанные обязательства - и почти мгновенно почувствуете возвращение финансов. Ожидаются также неожиданные бонусы или возврат долгов.

Если вы сомневались в себе или стеснялись подать заявку на финансирование, попросить повышение или представить себя, сегодня смелый шаг может стать началом финансового "эффекта домино".

Свинья

Ваша щедрость иногда заставляет брать на себя лишние финансовые обязательства. Среда требует установить границы: перестаньте нести чужой денежный или эмоциональный груз. Когда вы выберете себя, финансовые возможности потянутся к вам.

Это может проявиться в виде тихого подарка, возврата долга, скидки, рекомендации клиента или помощи, которой вы давно ждали. Сегодня важно не столько заявлять желания, сколько освободиться от того, что вам никогда не было нужно. Вы заслуживаете стабильности, и Вселенная это покажет.

Обезьяна

В этом году вам предстоит пересмотреть свой подход к деньгам, и День Разрушения под знаком Кролика станет для вас прорывным. Малые, но постоянные траты - комиссии, подписки, невыгодные сделки - могут мешать вашим большим целям. Отпустите это, и вы почувствуете свободу для новых возможностей.

Предложения о работе, подработках или ценных контактах появятся, как только вы начнёте действовать. Возможно, придёт бонус или задержанная выплата. Сегодня важно принять похвалу и признание - удача на вашей стороне, и вы готовы наконец перестать недооценивать свои способности.

