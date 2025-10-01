Объявлены имена всех финалистов Нацотбора.

Стали известны имена финалистов Национального отбора на "Детское Евровидение-2025". Также уже обнародованы все конкурсные заявки.

Как сообщает Суспільне, в этом году над песнями юных участников работала певица Светлана Тарабарова, которая также является музыкальным продюсером Нацотбора, и представительница Украины на "Евровидении-2024" Alyona Alyona. Вместе с композициями вышли и клипы.

За возможность отправиться на "Детское Евровидение-2025", которое в этом году состоится в Тбилиси, Грузия поборются Ангелина Глогусь, Всеволод Скрима, дуэт Злата Иванив и Владислав Васицкий, Ликерия Чирва, Ольга Нестерко и София Нерсесян.

Самой популярной заявкой среди всех финалистов в сети оказалась "Мотанка" от 10-летней Софии Нерсесян. Она собрала более 40 тысяч просмотров за первые сутки релиза. Песня является определенным манифестом украинских детей - защитить их жизни от войны, ведь, как известно, кукла-мотанка является традиционным оберегом.

Песни финалистов Нацотбора на "Детское Евровидение-2025"

Всеволод Скрима - Young heart

Злата Иванив и Владислав Васицкий - Зоряний час

Ангелина Глогусь - Моє серце

Ольга Нестерко - Зозуля

Ликерия Чирва - Не така як всі

Стоит отметить, что имя победителя и нового представителя Украины на "Детском Евровидении-2025" станет известным 12 октября во время финального шоу. К слову, недавно был объявлен состав жюри Нацотбора.

