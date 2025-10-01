Актер похудел на 30 килограммов.

Известный американский актер, звезда фильмов "Джуманджи", "Форсаж: Хоббс и Шоу" и других киноработ Дуэйн "Скала" Джонсон рассказал о самочувствии после похудения.

Ранее, поговаривали, что он избавился почти 30 килограммов для фильма "Крушащая машина". Однако оказалось, что такие трансформации нужны были для ленты "Музыка ящериц", в которой Джонсон сыграет 70-летнего мужчину. Режиссер Бенни Сафди предложил ему новый вызов, на который актер без лишних раздумий согласился.

"Я сидел на диете... Счастлив, что больше не несу на себе весь вес. Теперь я могу заправить рубашку... Я не выгляжу как беременная женщина, поэтому все хорошо", - отметил Дуэйн в Variety.

Он также вспомнил актера Клинта Иствуда, который в 75 лет выглядел непревзойденно в кино. Им и вдохновлялся Джонсон во время похудения.

"Подумайте о Клинте Иствуде в 75 лет. Жилистые мышцы, он худощавый. Но это приятное ощущение", - добавил актер.

К слову, фильм "Музыка ящериц" является экранизацией романа Дэниела Пинквотера и рассказывает историю 70-летнего мужчины, лучшим другом которого является курица. Для Джонсона - это еще одна возможность сменить привычные образы в боевиках.

