Веня рассказал о последствиях сильных взрывов неподалеку от его дома.

Украинский юморист и звезда "Лиги смеха" Александр Венедчук, более известный как Веня из "Ветеранов космических войск", рассказал о своей поврежденной квартире после недавней атаки россиян на Киев.

Не секрет, что ранее комик рассказывал о проблемах со здоровьем. В частности, у него было кровоизлияние в мозг. Позже он перенес сложную операцию, а потом еще 28 сентября в его доме повредились двери и окна после взрывов. Обо всех сложностях во время войны Венедчук рассказал в своем Instagram.

"Жизнь? Две недели назад мне сделали операцию. Два дня назад - полностью разрушена улица! Я у себя дома убираю вырванные двери и окна с заложенными ушами! Убираю стекло, замешанное с вазонами, мониторами и светом! А уже вечером сделана эта фотография на концерте в Октябрьском, который выровнял мое ментальное здоровье", - подписал кадр Александр.

Веня добавил, что сейчас у него много черных полос в жизни, но надеется, что они скоро завершатся.

"Этот год дал мне переосмыслить многое, но он еще не закончился. Уважайте друзей, любите и берегите родных. Обнимаю", - написал юморист.

