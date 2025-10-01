1 октября поздравьте близких и друзей, которые служат в ВСУ.

1 октября в нашей стране наступает День защитников и защитниц Украины, посвященный военнослужащим, волонтерам, пограничникам, ветеранов и всем остальным украинцам, которые имеют отношение к защите Родины. Мы благодарим героев за их подвиг и прославляем воинов, погибших в бою.

Сегодня стоит отправить поздравления с Днем защитника Украины всем причастным к армии знакомым, независимо от пола. Также поздравить можно семьи героев, ведь без поддержки близких военным было бы намного труднее.

Открытки и пожелания с Днем защитников и защитниц Украины

В сегодняшний праздник хочу пожелать того, о чем мечтает каждый украинец - скорейшей победы, наступления мира, счастья в каждую семью. Пусть все украинские герои как можно скорее вернутся в свои дома!

***

Поздравляем с Днем защитника наших героев, отважных бойцов и воинов света. Пусть в любой операции удача будет на вашей стороне, пусть товарищи по службе станут второй семьей, а родные ни в чем не нуждаются. Желаю поскорее вернутся домой с победой!

***

В День защитника Украины желаю Божьей защиты для всех воинов. Пусть Богородица своим покровом укроет от беды, отвадит врагов и помогает мудрыми советами. Благодарю за мужество и отвагу!

***

Поздравляю с Днем защитника Украины и желаю всем нашим воинам исполнить свои мечты, быть здоровыми и счастливым, как можно скорее воссоединиться с родными. Пусть во все украинские города вернется мир и радостный смех!

***

В День защитников желаю крепкого здоровья, достойного финансового обеспечения, гордости от близких и благодарности от общества. Хочу пожелать, чтобы все будущие новости были только позитивными!

***

Наши защитники и защитницы - самые храбрые люди в мире. Вы наша гордость и пример для каждого украинца. Пусть сбудется все, о чем вы мечтаете, пусть процветает ваша семья и вся Украина!

***

Дорогие воины, вы - щит Украины и ночной кошмар наших врагов. Желаю безопасных будней, высокой зарплаты, надежных побратимов и достойных условий службы. День, когда вы вернетесь домой, станет самым радостным моментом в жизни всех нас.

