Он выпустил трогательный клип.

Известный украинский телеведущий, актер и военнослужащий Даниэль Салем удивил поклонников неожиданной новинкой. Он презентовал песню-посвящение своей дочери Луне.

На днях состоялась премьера песни "Луна" от SALEM, в которой исполнитель воспевает свои отношения с ребенком. В своем блоге в Instagram Даниэль признался, что для него "это не просто песня", а реальная история о нем и его дочери. Он в очередной раз подчеркнул, что гордится быть отцом - это одна из его самых главных ролей в его жизни.

"Хоть у нас с ней отношения "папа-дочь", но это не мешает нам быть друзьями друг для друга. Я хочу, чтобы она видела во мне пример, чтобы знала: можно быть добрым, честным, любящим и никогда не сдаваться. Мне кайф смотреть, как она растет, как философствует по-детски просто, но так глубоко. Даже несмотря на то, что война разделила нас разными странами, мы остаемся близкими, и это для меня самая большая ценность. Она моя подруга, мое отражение, мое вдохновение и моя кровь", - написал Салем.

В песне звучат такие проникновенные строки, как "сколько помню себя, хотел стать отцом - это же самое крутое "цабе", чем быть математиком или быть президентом". Особым моментом стало то, что сама Луна также приложила свою руку к созданию этой работы. Пение 11-й дочери известного шоумена можно услышать в конце песни.

Также на YouTube вышел клип на песню "Луна", в котором Даниэль собрал как свои семейные мгновения, так и счастливые моменты своих знакомых-папочек.

SALEM - Луна

