Kurier: Беспомощность на Западе

Оружие / никакого оружия; больше санкций / меньше санкций - необъявленная война между Россией и Украиной представляет собой, вероятно, наиболее серьезную эскалацию между Востоком и Западом в новейшей истории, - пишет Штефан Шохер в статье «Беспомощность на Западе», опубликованной на сайте австрийской газеты Kurier.

И когда на круглых столах, например, в Минске, за закрытыми дверями или публично обсуждаются решения, российская сторона снова заявляет: Мы не имеем ничего общего с этой «гражданской войной», как ее называют в Москве.

Москва настаивает на том, что она не является стороной конфликта, даже, несмотря на то, что танки очевидно российского происхождения проезжают по восточной Украине, а пророссийские боевики пользуются оружием, которое есть только в российском арсенале.

И в ЕС назревает спор о том, как поступить с бывшим многообещающим рынком России в период кризиса, за такие бедствия. В то время как дебаты в США о поставках оружия в Украину на данный момент закончены, Франция, со своей стороны, до сих пор не сказала, что категорически отказывается поставлять корабли типа «Мистраль» в Россию. Странам ЕС очень сложно найти общий язык. «KURIER» задал вопросы об этом конфликте двум экспертам: Сабине Фишер из немецкого института международных отношений и безопасности в Берлине и Андреасу Умланду, политологу известной Киево-Могилянской академии.

Есть ли смысл поставлять оружие в Украину?

В то время как Сабина Фишер считает такие поставки «нецелесообразными» и говорит о «серьезных, непредсказуемых рисках», Андреас Умланд видит в этом этическую, моральную, экономическую или стратегическую проблему. Нынешние действия, прежде всего стран бывшего Варшавского договора, которые до сих пор выборочно поставляли старые материалы и оборонительное оружие, он считает спорными, поскольку украинская армия и без того использует советское оружие обороны.

Является ли нынешний режим санкций подходящим?

По мнению Андреаса Умланда, санкции оказывают пока только ограниченное воздействие, и представляют собой минимальный компромисс всех стран ЕС. Хотя некоторые товары и услуги не должны больше поставляться в Россию, но, с другой стороны, Россия продолжает в полной мере экспортировать в Европу газ и нефть - основной источник дохода российского государства. Европа может заменить российскую нефть, говорит Умланд. И ограничения в этой области на самом деле повлияют на Москву. Экономические меры в любом случае далеко не исчерпаны. Что касается единства ЕС в вопросе санкций, продолжает Умланд: «Россия хорошо умеет находить уязвимые места». Он напоминает о том, что Кипр, Греция и Австрия часто отделяются от остальных, когда дело доходит до единой линии ЕС в отношении России. Но ЕС делает себя наиболее уязвимым именно своими медлительностью и разногласиями.

По словам Сабины Фишер, санкции оказали гораздо более сильный эффект, чем ожидалось – но без желаемых изменений в поведении. При отсутствии альтернатив, однако, можно идти только по этому пути – то есть, расширять санкции, чтобы увеличить экономическое давление на Россию. В то же время следует поддерживать Украину экономически и политически. И в отношении России: если будут основания для этого – например, прогресс в Украине – то возможны дипломатические сделки, чтобы в среднесрочной перспективе, снова начать переговоры. По мнению Андреаса Умланда, необходима, прежде всего, европейская перспектива для Украины.

Сабина Фишер в кризисе с Россией видит, прежде всего, риск фатальных последствий для имиджа ЕС как внешнеполитического актера в других государствах, желающих сблизиться с ЕС, если отказаться от Украины. Нужно, конечно, готовиться к длительным «кризисным отношениям» с Россией. «Интерес российской элиты в позитивном сотрудничестве» для смягчения текущих столкновений в настоящее время в любом случае «нулевой».

Реален ли призрак третьей мировой войны?

Этот угрожающий сценарий Андреас Умланд рассматривает как намеренно распространяемую пропаганду России для сдерживания вмешательства Запада в Украине.