Депутат-единоросс посоветовал россиянам меньше есть

Об этом он заявил в комментарии российскому "Четвертому каналу" во время рейда по магазинам с целью проверки цен, пишет Украинская правда.

Депутат констатировал, что за год продукты подорожали на 25%.

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"Это не так страшно... Если не хватает средств, надо вспомнить о том, что мы все россияне, русские люди, мы прошли и голод, и холод... Надо просто задуматься о собственном здоровье: поменьше питаться, например", - посоветовал Гаффнер.