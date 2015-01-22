Депутат-единоросс посоветовал россиянам меньше есть
23:02, 22 января 2015Мир
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Свердловский депутат-единоросс Илья Гаффнер посоветовал россиянам меньше питаться, если им не хватает денег на продукты.
REUTERS
Об этом он заявил в комментарии российскому "Четвертому каналу" во время рейда по магазинам с целью проверки цен, пишет Украинская правда.
Депутат констатировал, что за год продукты подорожали на 25%.
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"Это не так страшно... Если не хватает средств, надо вспомнить о том, что мы все россияне, русские люди, мы прошли и голод, и холод... Надо просто задуматься о собственном здоровье: поменьше питаться, например", - посоветовал Гаффнер.
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