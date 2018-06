Антивоенные "Мандарины" и "антироссийский" "Левиафан" номинированы на Оскар

Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии.

В частности, в номинации Лучший фильм будут соревноваться восемь лент - Американский снайпер (American Sniper), Игра в имитацию (The Imitation Game), Бёрдмен (Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), Сельма (Selma), Отрочество (Boyhood), Теория всего (The Theory of Everything), Отель Гранд Будапешт (The Grand Budapest Hotel), Одержимость (Whiplash).

Читайте такжеВ Лос-Анджелесе объявлены лауреаты премии «Золотой глобус» (фото)В номинанты на приз за лучший фильм на иностранном языке попали российский "Левиафан" и эстонские "Мандарины".

"Левиафан" Андрея Звягинцева уже успел приобрести в России репутации "антироссийского". Фильм апеллирует к библейской истории о страдальце Иове и политическому трактату Томаса Гоббса "Левиафан", где именем библейского чудовища назван властный аппарат государства, которому в фильме противостоит главный герой.

В "Мандаринах" Заза Урушадзе рассказывается история абхазского эстонца, который во время военного конфликта дал приют в своем доме двум раненым - чеченцу, который за деньги воевал на стороне абхазов и русских и грузину.

Украинский "Поводырь" выбыл из борьбы ранее.

Оскар будет вручен 22 февраля