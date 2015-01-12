В Лос-Анджелесе объявлены лауреаты премии «Золотой глобус» (фото)

Фильм «Отрочество» Ричарда Линклейтера получил главную награду как лучший драматический фильм. В номинации «Лучшая комедия или мюзикл» победителем оказался «Отель "Гранд Будапешт"» Уэса Андерсона.

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Лучшей актрисой в драматическом фильме стала Джулианна Мур за роль больной Альцгеймером Элис Хоуланд в фильме «Всё ещё Элис». А лучшим актером в драматическом фильме был признан Эдди Редмэйн, сыгравший ученого Стивена Хокинга в фильме «Теория всего», пишет Дождь.

Среди сериалов номинацию «Лучший комедийный сериал» взяло «Очевидное». Лучшим драматическим сериалом оказалась драма «Любовники». А мини-сериалом 2014 года стал «Фарго».

Победитель в номинации «Лучшая музыка к фильму» — Йохан Йоханнссон за работу над саундтреком к «Теории всего». А номинацию «Лучшая песня» взяли Джон Ледженд и Common за композицию Glory к фильму «Сельма».

Лучшим фильмом на иностранном языке был признан российский «Левиафан» Андрея Звягинцева.

Премию Сесиля Де Милля за вклад в кинематограф вручили актеру Джорджу Клуни.

Полный список победителей опубликован на сайте премии.

«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за кинофильмы и телевизионные сериалы. Премия вручается каждый год в январе по результатам голосования 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Премию «Золотой глобус» часто называют генеральной репетицией перед кинопремией «Оскар». 72-ую по счету церемонию уже в третий раз подряд провели актрисы Эми Полер и Тина Фей.