В Лос-Анджелесе объявлены лауреаты премии «Золотой глобус» (фото)
В Лос-Анджелесе были объявлены имена обладателей премии «Золотой глобус», которая присуждается Ассоциацией иностранной прессы. Церемония состоялась в воскресенье, 11 января (утром 12 января по Киеву).
Фильм «Отрочество» Ричарда Линклейтера получил главную награду как лучший драматический фильм. В номинации «Лучшая комедия или мюзикл» победителем оказался «Отель "Гранд Будапешт"» Уэса Андерсона.
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Лучшей актрисой в драматическом фильме стала Джулианна Мур за роль больной Альцгеймером Элис Хоуланд в фильме «Всё ещё Элис». А лучшим актером в драматическом фильме был признан Эдди Редмэйн, сыгравший ученого Стивена Хокинга в фильме «Теория всего», пишет Дождь.
Среди сериалов номинацию «Лучший комедийный сериал» взяло «Очевидное». Лучшим драматическим сериалом оказалась драма «Любовники». А мини-сериалом 2014 года стал «Фарго».
Победитель в номинации «Лучшая музыка к фильму» — Йохан Йоханнссон за работу над саундтреком к «Теории всего». А номинацию «Лучшая песня» взяли Джон Ледженд и Common за композицию Glory к фильму «Сельма».
Лучшим фильмом на иностранном языке был признан российский «Левиафан» Андрея Звягинцева.
Премию Сесиля Де Милля за вклад в кинематограф вручили актеру Джорджу Клуни.
Полный список победителей опубликован на сайте премии.
«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за кинофильмы и телевизионные сериалы. Премия вручается каждый год в январе по результатам голосования 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.
Премию «Золотой глобус» часто называют генеральной репетицией перед кинопремией «Оскар». 72-ую по счету церемонию уже в третий раз подряд провели актрисы Эми Полер и Тина Фей.