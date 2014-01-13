Стало известно, кто получил главную кинопремию "Золотой глобус" (фото)
Главный "Золотой глобус" получила историческая лента "12 лет рабства"
Картина "12 лет рабства" режиссера Стива Маккуина стала лучшим фильмом минувшего года по мнению Ассоциации иностранной прессы в Голливуде (HFPA) и получила главный "Золотой глобус", приз за лучшую режиссуру получил создатель "Гравитации", мексиканский режиссер Альфонсо Куарон, сообщает РИА Новости.
В номинации "Лучшая драматическая актриса" победила Кейт Бланшетт за роль в фильме "Жасмин" Вуди Аллена. Звание лучшего актера получил Мэттью Макконахи за роль больного СПИДом Рона Вудруфа в картине "Даллаский клуб покупателей".
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В номинации "лучшая актриса второго плана"победила 23-летняя Дженифер Лоуренс за роль жены главного героя в криминальной трагикомедии "Афера по-американски", получившей звание "лучшей комедийной картины" года. Приз за лучшую мужскую роль второго плана получил Джаред Лето, исполнивший роль больного ВИЧ транссексуала в фильме "Даллаский клуб покупателей".
Лучшим зарубежным фильмом года журналисты Голливуда назвали итальянскую ленту "Великая красота".
Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами. Учредитель премии - Ассоциации иностранной прессы в Голливуде. Ведущими 71 церемонии награждения престижной премии, проходящей в Беверли Хиллз, второй год подряд выступили популярные комедийные актрисы Тина Фей и Эми Полер.