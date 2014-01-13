Стало известно, кто получил главную кинопремию "Золотой глобус" (фото)

Картина "12 лет рабства" режиссера Стива Маккуина стала лучшим фильмом минувшего года по мнению Ассоциации иностранной прессы в Голливуде (HFPA) и получила главный "Золотой глобус", приз за лучшую режиссуру получил создатель "Гравитации", мексиканский режиссер Альфонсо Куарон, сообщает РИА Новости.

В номинации "Лучшая драматическая актриса" победила Кейт Бланшетт за роль в фильме "Жасмин" Вуди Аллена. Звание лучшего актера получил Мэттью Макконахи за роль больного СПИДом Рона Вудруфа в картине "Даллаский клуб покупателей".

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В номинации "лучшая актриса второго плана"победила 23-летняя Дженифер Лоуренс за роль жены главного героя в криминальной трагикомедии "Афера по-американски", получившей звание "лучшей комедийной картины" года. Приз за лучшую мужскую роль второго плана получил Джаред Лето, исполнивший роль больного ВИЧ транссексуала в фильме "Даллаский клуб покупателей".

Лучшим зарубежным фильмом года журналисты Голливуда назвали итальянскую ленту "Великая красота".

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами. Учредитель премии - Ассоциации иностранной прессы в Голливуде. Ведущими 71 церемонии награждения престижной премии, проходящей в Беверли Хиллз, второй год подряд выступили популярные комедийные актрисы Тина Фей и Эми Полер.