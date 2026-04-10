'Я кричу, плачу...': Денисенко сделала откровенное признание о новом возлюбленном

Актриса рассказала, почему мужчинам обычно сложно с ней.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко призналась, что больше всего ценит в своем новом избраннике – манекенщике и предпринимателе Юрии Савранском.

"Это терпение... Потому что у меня очень сильная эмоциональность... Мужчинам трудно выдерживать очень сильный всплеск женских эмоций... Мне кажется, что такого мужчины, как у меня, нет ни у кого... Я кричу, плачу или топаю ногами, а он говорит: "Ты лучшая женщина на Земле", "Я тебя люблю", "Ты самая красивая", "Обожаю эти твои эмоции", и я тогда успокаиваюсь", – поделилась Наталка Денисенко в интервью Александру Преподобному.

Также она рассказала, что ей категорически не нравится в мужчинах.

Видео дня

"Когда мужчина не может держать себя в руках. У меня был опыт, когда наоборот мне приходилось утешать и успокаивать", – призналась актриса.

Отметим, что ранее звезда фильмов "Когда ты выйдешь замуж" и "Песики" рассказывала, что ей нравится в ее нынешнем избраннике.

"Юра вообще настоящий мужчина. И двери открывает, и может прикрутить, прибить там все", – сказала Наталка Денисенко.

О романе пары стало известно в конце прошлого года, и Юрий Савранский уже говорил о будущей свадьбе.

"Мы просто живем жизнью, строим отношения, наслаждаемся этапом, на котором находимся сейчас. А когда появятся конкретные планы, когда начнем готовиться к такому шагу, тогда обязательно расскажем об этом публично", – отметил Юрий Савранский.

Сама Наталка Денисенко заявила, что она с новым браком не спешит.

"Я знаю, что Юра очень хотел бы и свадьбу, и ребенка, но мне так хочется насладиться этой встречей. Я, наоборот, говорила Юре, чтобы мы немного не торопились", – сказала актриса.

Напомним, Наталка Денисенко была в браке с актером-воином Андреем Фединчиком. Через восемь лет совместной жизни они расстались.

