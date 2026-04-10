Ребрик резко высказалась о зарплатах актёров в Украине: 'Не представляю, как прожить...'

Ведущая призналась, довольна ли она своей работой и заработком.

Известная телеведущая и актриса Лилия Ребрик эмоционально высказалась о зарплатах артистов в Украине.

"Я не представляю, как прожить на театральную зарплату. Это очень маленькие деньги. Неоправданно маленькие. Надо развиваться, надо искать себя где-то. Поэтому я говорю, если есть возможность – надо совмещать", – сказала Лилия Ребрик в интервью проекту "Станція Театральна".

Она добавила, что работа только на сцене в театре не дает стабильного дохода и не позволяет обеспечивать базовые потребности. Именно из-за этого, по ее мнению, многие артисты пытаются совмещать или делают ставку на кино и телевидение, где гонорары выше.

Ребрик призналась, что сама она сейчас довольна своей работой и тем, что получает от нее в финансовом плане.

"Этой профессией можно зарабатывать деньги. Я горжусь собой, что смогла это сделать и продолжаю это делать. И получаю удовольствие от того, что зарабатываю себе и своей семье на жизнь любимым делом. Работой мечты. Это действительно то, что когда-то было моей мечтой", – сказала Лилия Ребрик.

Она также подчеркнула, что для достижения успеха в актерстве нужно пройти сложный путь.

"Надо и побегать, и синяки набить. Тебе скажут, что ты неправильно ходишь, дышишь, разговариваешь – все делаешь не так. А это ломает", – рассказала актриса.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Ребрик раскрыла секрет счастливого брака с Диким.

Вас также могут заинтересовать новости: