Жесткое правило: почему истребители сбрасывают топливо перед посадкой на авианосец США

Сброс топлива позволяет истребителям снизить вес перед посадкой и избежать критических нагрузок на шасси и тормозные системы авианосца.

Истребители, базирующиеся на американском авианосце USS Abraham Lincoln, вынуждены сбрасывать часть топлива перед посадкой из-за жестких ограничений по весу и особенностей палубной авиации, пишет Wionews.

Как объясняют военные, для самолетов типа F/A-18 Hornet существует так называемый "максимальный посадочный порог" – около 34 тысяч фунтов (более 15 тонн). Превышение этого показателя создает серьезные риски для пилота и палубной команды.

Посадка на авианосец происходит на скорости около 240 км/ч с резким торможением с помощью троса-аэрофинишера. В этот момент самолет испытывает колоссальные нагрузки, а избыточный вес может привести к повреждению шасси или даже разрыву тормозных тросов.

Видео дня

Еще один критический фактор – скорость снижения. Для безопасной посадки она не должна превышать примерно 750 футов в минуту. Более тяжелый самолет опускается быстрее, что повышает риск жесткого удара о палубу.

Проблему усугубляет и боевая нагрузка: истребители часто возвращаются с неиспользованными ракетами или бомбами. Поскольку сбрасывать боеприпасы опасно и дорого, пилоты предпочитают быстрое снижение веса за счет топлива.

Для этого самолеты оснащены специальными системами аварийного сброса, которые позволяют за несколько минут избавиться от тысяч фунтов топлива. Обычно это происходит на большой высоте, где топливо испаряется еще до достижения поверхности океана.

В ВМС США отмечают, что такие процедуры являются стандартной практикой и необходимы для безопасной работы авианосцев, которые фактически функционируют как плавучие аэродромы с ограниченным пространством для посадки.

