Денисенко проговорилась, что тратит полмиллиона гривень в месяц

Актриса назвала самые затратные статьи своего бюджета.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко ответила на вопрос о своем месячном бюджете в Киеве.

"Примерно полмиллиона гривень в месяц... Бизнес, у меня есть подчиненные, которым я плачу зарплату", - поделилась Денисенко в интервью Александру Преподобному.

Астриса дала понять, что большая часть средств уходит на развитие собственного дела и оплату труда команды, а не только на личные расходы.

Видео дня

"Я на самом деле не вижу этих денег", – добавила Налатка.

Отметим, Денисенко развивает собственный бизнес в ювелирном деле – это создание уникальных украшений для мужчин и женщин. В этом ей помогает ее возлюбленный – манекенщик Юрий Савранский.

Пара встречается с конца прошлого года. Наталка Денисенко ранее признавалась в чувствах к Юрию Савранскому.

До этого актриса была замужем за коллегой Андреем Фединчиком. Они прожили вместе восемь лет и воспитывают общего сына Андрея, который родился в 2017 году.

Фединчик заявлял, что Наталка вступила в отношения с Савранским еще во время их брака.

