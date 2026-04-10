'Шок и разочарование': Тополя раскрыла новые детали скандала со 'сливом' видео

Певица заявила, когда назовет имя своего обидчика.

Украинская певица Елена Тополя сделала новое заявление о скандале с шантажом и публикацией провокационных видео с ее участием.

"Я знаю, кто это сделал, конечно", - отметила исполнительница в беседе с ведущей Катериной Осадчей.

По ее словам, это "достаточно" публичный человек, и, когда все узнают его имя, будет "шок и глубокое разочарование".

Видео дня

"Я смогу сказать (имя - УНИАН), когда уже состоится суд. Сейчас идет еще досудебное расследование. Там, к сожалению, не один фигурант, потому что все это спланировано такой командой людей. Я скажу о каждом", - заявила Тополя.

Говоря о том, какие цели преследовали ее обидчики, певица отметила, что "были разные направления":

"Но у них не получилось, потому что я сделала так, как они не ожидали".

Напомним, как писал УНИАН, 19 января Елена Тополя заявила, что ее шантажирует видео провокационного характера 23-летний парень, с которым она встречалась. По словам исполнительницы, он должен был за деньги втереться к ней в доверие.

Ранее певица также рассказывала, как познакомилась со своим шантажистом, а в полиции заявили о задержании подозреваемого.

