Американка обвинила Роналду в изнасиловании

Футболист якобы изнасиловал американку Кэтрин Майоргу в 2009 году в Лас-Вегасе (США).

Прокатившаяся по миру эпидемия обвинений в изнасилованиях известных, связанная с движением MeToo, не обошла своим вниманием и футбол; так, одного из известнейших футболистов мира, португальского форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании.

Согласно информации СМИ, футболист якобы изнасиловал американку по имени Кэтрин Майорга в 2009 году в Лас-Вегасе (США). Как утверждает женщина, Роналду после содеянного якобы заплатил ей $ 375 тысяч за молчание. Однако 34-летняя Майорга все-таки впервые публично выступила в СМИ на тему своей встречи с Роналду девятилетней давности, говорится в статье немецкой газеты Spiegel, передает Главред.

СМИ публикуют информацию о том, что стороны якобы пришли к соглашению - и в обмен Майорга обязалась не выставлять свои обвинения и уничтожить все доказательства, связанные с делом.

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Адвокаты португальского форварда уже подали апелляцию на заявление женщины. Сам Роналду не давал комментариев по этой ситуации.