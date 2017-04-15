Роналду уплатил жертве изнасилования 375 тысяч евро за молчание - СМИ

Футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду согласился выплатить 375 тысяч долларов женщине, выдвинувшей в его адрес обвинения в изнасиловании, пишет DW.

Как сообщает в субботу, 14 апреля, Der Spiegel со ссылкой на материалы портала Football Leaks, после получения денег женщина, чье имя не называется, никогда не будет рассказывать об инциденте, который якобы произошел 13 июня 2009 года в Лас-Вегасе. Стороны пришли к внесудебному соглашению еще в 2010 году. Со стороны Роналду документ подписал его адвокат Карлуш Осорио де Каштру.

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Жительница Лас-Вегаса, которой на момент инцидента было около двадцати пяти лет, и чью личность Der Spiegel якобы установил, в документе также обязуется отказаться от всех обвинений в адрес Роналду. Сообщается также о существовании письма, якобы имеющемся в распоряжении издания, в котором женщина на шести страницах подробно описывает предполагаемое изнасилование и травмы, которые она получила в результате происшествия.

Еще один адвокат Роналду, Йоханнес Крайле (Johannes Kreile), заявил, что обвинения, выдвинутые в адрес его клиента, "отвергаются как несоответствующие действительности". Роналду, по словам адвоката, будет принимать меры "против любого ложного утверждения, а также против каждого нарушения его права на личную жизнь".