Тайна солсберийской проститутки

Простая английская проститутка, загадочно посетившая номер анаболических геев Петрова и Боширова в Солсбери, спутала все карты британской военщине, пытавшейся вылепить из суровых русских парней, приехавших в Англию оттянуть друг друга по полной, каких-то там шпионов.

Цинизм ситуации заключается в том, что в России геев очень мало, и оттого каждый из них ценится в народном хозяйстве буквально на вес золота. Взять хотя бы ту же космонавтику, сплошное мужество отчаянных парней, вынужденных в силу духовности довольствоваться на орбите то каким-нибудь Волком-забивакой, то совой, то плюшевой таксой , но, положа руку на сердце, много ли от той таксы проку, даже если назвать ее Наташа, и сколько так называемых проверок невесомости успеют провести с ней русские космонавты, прежде чем по отсекам «Союза» начнут летать обслюнявленные клочья ваты? Мало, очень мало.

После нашумевшего интервью, в котором Петров и Боширов навязчиво объяснили луноликой Маргарите, что они - два особо тупорылых гея, фарцующих мелкими партиями мельдония, стало ясно, что на самом деле британская власть преследует русских туристов исключительно по причине их сексуального меньшинства

В нештатных же ситуациях на орбите без геев и вовсе беда. Мало кто знает, например, что проблема резонансной дырки в оболочке пристыкованного к МКС «Союза МС-09» существовала давно, но успешно решалась своевременно оздоровившимися в Солсбери Петровым и Бошировым: Боширов затыкал отверстие изнутри, Петров плотно фиксировал органическую пробку Боширова снаружи без помощи рук. К несчастью, триумф российских технологий был подорван провокацией британской короны: обвиненные в диких вещах, Петров и Боширов были вынуждены вернуться на планету Земля, а на МКС начались разборки с американцами, которые ранее неоднократно требовали «прекратить это безобразие», и вот теперь доигрались, козлы.

После нашумевшего интервью, в котором Петров и Боширов навязчиво объяснили луноликой Маргарите, что они - два особо тупорылых гея, фарцующих мелкими партиями мельдония, стало ясно, что на самом деле британская власть преследует русских туристов исключительно по причине их сексуального меньшинства. Говорят, что в ГРУ перед эфиром даже планировали отрезать Петрову и Боширову ноги, чтобы англичане наехали заодно и на категорию лиц с ограниченными возможностями, но исполнитель по дороге, как водится, потерял ножовку и в бессильной ярости просто догнал Петрова и сильно врезал ему ногой по заднице, вследствие чего Петров в ходе беседы имел мечтательный вид.

К истории оперативно подключился отдел «ЛГБТ» ФСБ, лучшие эксперты России объяснили, что гей-качества разведчиков у Петрова и Боширова целиком и полностью отсутствуют, Британия погрязла в ксенофобии . А потом появилась сенсационная новость: накануне покушения на Скрипалей Петров и Боширов обкурились и вызвали к себе в номер проститутку .

Поговаривают, что проститутка была русская, и звали ее Маша З. До самого утра из номера раздавались звуки «калинки-малинки», конский топот и испуганные вопли протрезвевших гуляк, тщетно пытавшихся вытолкать «немытую шмару» взашей, но та лишь звенела фанфуриками «боярышника» и кричала что-то про хлор в Идлибе, дуру Мэй и дырявую шлюпку.

А потом появилась сенсационная новость: накануне покушения на Скрипалей Петров и Боширов обкурились и вызвали к себе в номер проститутку

К счастью, с первыми петухами Маша З. все-таки уснула лицом в пепельницу, и Петров с Бошировым, наконец, смогли заняться «громким сексом». Но все это было уже не то. Вызов проститутки поставил жирный крест на оскорбительных намеках британских властей, честь ГРУ была спасена, безосновательные обвинения в «троллинге» стекли с Путина, как с гуся вода. Потому что гибридная война - это и есть троллинг, только с трупами, так гораздо смешнее. Странно, что до сих пор никто, кроме русских, этого юмора не понимает.

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Всех желающих помочь украинской армии уменьшить радость русских шутников, а также их количество просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ