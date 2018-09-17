The Guardian: Россия насмехается над Великобританией в Солсбери

Москва изо всех сил пытается подорвать британскую политику, и пора Лондону и британским спецслужбам признать эту угрозу.

Бывали ли вы в Солсбери? Видели тот собор со 123-метровым шпилем, который, по словам двух агентов разведки России, был причиной их визита в пресловутые дни в марте этого года?

Солсбери – это не просто миловидное для туристов место. Здесь находится также сердце британского военного истеблишмента, пишет The Guardian.

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Именно здесь почти век британские военные готовились ко всем войнам. Здесь британские военные тренировались, прежде чем отправиться на поля сражения Первой и Второй мировой войн, позже – войны на Фолклендских островах и в Персидском заливе, а еще позже – в Афганистане. При этом, британские гарнизоны базировались в городе в разы дольше. Если проехаться через Равнину Солсбери, то причиной удивления станет даже не Стоун-Хендж, а танки, камуфлированные сети и очевидное присутствие военной техники. Тренировочный полигон Солсбери – крупнейшая военная база в Великобритании. Она – важный элемент национальной безопасности страны.

А недавно эта база даже расширилась. В 2015 году Министерство обороны решило перебросить сюда тысячи солдат, которые базируются сейчас в Германии. Выполнение плана должно завершиться к 2020 году. Потому что, внимание, Лондон больше не считает, что военная угроза может прийти с востока. Тысячи домов и две начальные школы были построены в окрестностях города, чтобы разместить британских военных и их семьи. Также здесь живет офицерский состав: генералы, полковники, бригадные командиры и тому подобное. Они живут на тех же улицах, по которым разгуливали российские шпионы Руслан Боширов и Александр Петров. Это те самые улицы, где от российской отравы умерла Дон Стурджесс на глазах у всех военных и Бориса Джонсона, который как раз работал в министерстве иностранных дел. Но смотрели ли они? Потому что все больше кажется, что правительство, разведка и армия просто «спали за рулем». Они и до сих пор это делают.

Все произошло без привлечения танков и вооружения. Можно месяцами тренироваться на полигоне в Солсбери и все равно не быть готовым к сценарию, по которому двое российских разведчиков незаметно приедут в страну и устроят атаку с помощью химического оружия посреди белого дня. И все это произойдет за считанные мили от Портон-даун, британской лаборатории химического оружия.

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Эти разведчики работают на ГРУ, которую специальный представитель Департамента юстиции США Роберт Мюллер назвал ответственной за хакерские атаки против Демократической партии перед выборами в США в 2016 году. На прошлой неделе эти же агенты ГРУ в прямом эфире устроили то, что можно назвать лишь насмешкой. Потому что после стольких месяцев кропотливой работы британских следователей Боширов и Петров спокойно себе рассказывали байки о том, что они лишь хотели посмотреть на собор.

«Россия троллит нас. Это боевые действия, разыгранные как политический театр. А мы слишком слепы, чтобы признать это и разработать последовательную стратегию, чтобы выступить против них», - пишет издание, добавляя, что выступление российских шпионов было «унижением».

Нет ничего нового в том, что Россия пытается подкупить или подорвать британскую внутреннюю политику. Изменились лишь инструменты, которыми она пользуется и которые каждый день применяют против британских депутатов, журналистов и СМИ. Издание напоминает, как российское посольство, а также тролли, атакуют каждого, кто осмеливается критиковать поведение и внешнюю политику России. И это не шутки. Это атака на институты, которые стоят на страже британской демократии.

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«Театр войны изменился. Мы не отреагировали. А наше правительство все отрицает. Или парализовано. Или и то, и другое. В ноябре прошлого года Борис Джонсон сказал парламентскому комитету, что нет «и грамма» доказательств российского вмешательства в выборы в Великобритании. Сейчас это заявление кажется абсурдным. Сейчас оно кажется... кошмарным. Потому что если министр иностранных дел включительно с ведомствами под его руководством включая MI6 не видят никаких доказательств, возможно все они и не искали их? Может им приказали не искать? Или в чем дело?» - пишет издание.

Оно напоминает, что в июне председатель парламентского расследования фейковых новостей Дэмиан Коллинз озвучил четкое требование, чтобы правительство отчиталось, чем занимаются британские спецслужбы. Но никакой реакции на этот призыв так и не было.

Издание указывает на статью New York Times, в которой обдумывались причины, почему Кремль мог санкционировать атаку против Сергея Скрипаля в Великобритании. Однако, одну причину американские журналисты упустили: потому что Кремль мог это сделать. Именно поэтому он устроил и сокрушительную атаку на американские выборы. И если кто-то способен незаметно устроить химическую атаку под носом всех офицеров британской армии, что он еще может сделать в таком случае?