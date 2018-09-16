Секс, наркотики и Новичок: СМИ узнали о развлечениях Боширова и Петрова перед отравлением Скрипалей

По информации постояльцев отеля City Stay Hotel, из номера, где поселились Боширов и Петров, доносился запах марихуаны.

Предполагаемые сотрудники российских спецслужб Руслан Боширов и Александр Петров провели "шумную" ночь в Лондоне перед отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на британский таблоид The Sun.

По информации постояльцев отеля City Stay Hotel, из номера, где поселились Боширов и Петров, доносился запах марихуаны.

Они даже пожаловались сотрудникам отеля на то, что россияне тайком провели в свой номер проститутку, а затем занимались "громким сексом".

"Там была женщина. Я думаю, что это была проститутка. Они занимались сексом. Вне всякого сомнения", - рассказал The Sun один из гостей отеля, который узнал Петрова по кадрам из камер видеонаблюдения, обнародованными британской полицией.

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По его словам, он увидел Петрова в общей ванной комнате. Это было около 11 часов вечера субботы, 3 марта. На следующий день Сергей и Юлия Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического вещества Новичок.

"Я на 100 процентов уверен, что это был Петров", - сказал собеседник издания.

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".