Утечка воздуха на МКС: версия "Роскосмоса" о диверсии США провалилась

До этого глава «Роскосмоса» заявил, что отверстие в корпусе «Союза» могло быть сделано на орбите.

Командир экспедиции МКС-56 Эндрю Фойстел заявил, что отверстие в «Союзе» не могло быть сделано тогда, когда пилотируемый корабль находился на околоземной орбите.

«Я могу однозначно сказать, что, без сомнения, экипаж к этому не имел никакого отношения, и я считаю позорным и странным то, что кто-то тратит впустую время, рассказывая о том, что в этом замешан экипаж», — приводит слова астронавта НАСА CBS News.

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Фойстел выразил надежду на успех расследования причин инцидента, а также отметил оперативность действий экипажа МКС, который устранил утечку воздуха из «Союза».