Утечка воздуха на МКС: версия "Роскосмоса" о диверсии США провалилась
Командир экспедиции МКС-56 Эндрю Фойстел заявил, что отверстие в «Союзе» не могло быть сделано тогда, когда пилотируемый корабль находился на околоземной орбите.
«Я могу однозначно сказать, что, без сомнения, экипаж к этому не имел никакого отношения, и я считаю позорным и странным то, что кто-то тратит впустую время, рассказывая о том, что в этом замешан экипаж», — приводит слова астронавта НАСА CBS News.
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Фойстел выразил надежду на успех расследования причин инцидента, а также отметил оперативность действий экипажа МКС, который устранил утечку воздуха из «Союза».
Cпециальная комиссия «Роскосмоса» полагает, что отверстие в корпусе корабля преднамеренно просверлили американские астронавты.
Позже источник в "Роскосмосе" сообщил РИА "Новости", что Специальная внутренняя комиссия установила, что на Международной космической станции нет настолько длинного сверла, чтобы проделать найденное в корабле Союз МС-09 отверстие.
Согласно сообщению, после наземного натурного эксперимента эксперты установили, что "потенциально в условиях орбитального полета можно просверлить отверстие в том месте, в котором оно обнаружено, однако учитывая его расположение, для этого потребуется сверло длиной около полуметра".
До этого глава «Роскосмоса» заявил, что отверстие в корпусе «Союза» могло быть сделано на орбите.
Отверстие в корабле «Союз» обнаружили в конце августа, когда на МКС зафиксировали падение давления. Экипажу удалось найти утечку и загерметизировать пробоину. На данный момент на МКС находятся шесть человек, среди них трое американцев.