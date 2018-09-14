"Это их личное дело!": российское ЛГБТ-сообщество вступилось за "смертоносных геев Кремля" Петрова и Боширова

Глава московского гей-прайда Николай Алексеев не исключил нетрадиционной сексуальной ориентации обвиняемых в покушении на Скрипаля.

Российское ЛГБТ-сообщество призвало не «рыться» в личной жизни Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых британским следствием в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Поводом к этому стало их интервью главному редактору пропагандистского телеканала RT Маргарите Симоньян.

Глава московского гей-прайда Николай Алексеев не исключил нетрадиционной сексуальной ориентации подозреваемых в покушении на жизнь бывшего разведчика, но указал на неприкосновенность интимной жизни, сообщает НСН.

«Это их личное дело! В ЛГБТ-сообществе о них ничего не известно, но они имеют право вести жизнь, как хотят. Я думаю, это у них надо спрашивать о сексуальной ориентации, если они захотят на эту тему говорить», — подчеркнул Алексеев.

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Он заявил, что в России миллионы представителей ЛГБТ-сообщества не ведут активную жизнь.

«Они не ходят в какие-то заведения, и об их природе никто не знает. Большинство представителей ЛГБТ в России ведут закрытую жизнь и раскрываются только за рубежом. Посещают гей-парады, клубы. У них жизнь разделена на две части: здесь они живут закрыто, а там, когда приезжают, могут отдохнуть и побывать на подобных мероприятиях. Таких людей очень много в России, которые здесь никому не известны, а там, за рубежом, таким образом проявляются», — пояснил Алексеев.

Как сообщал УНИАН, россияне Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Лондоном в причастности к отравлению двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщили о цели своего визита в Британию.