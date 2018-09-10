В США скончалась обладательница короны "Мисс Вселенная"

В Техасе в возрасте 45 лет после продолжительной болезни скончалась обладательница титула «Мисс Вселенная» Челси Смит.

45-летняя Челси Смит, которая в 1995 году получила корону "Мисс США", а позже стала победительницей "Мисс Вселенная", умерла после продолжительной болезни, передает TMZ.

Известно, что Смит боролась с раком печени. Челси стал первой женщиной смешанной расы, которая выиграла конкурс "Мисс Техас" в 1994 году.

Также она стала первой американкой за последние 15 лет, одержавшей победу на конкурсе "Мисс Вселенная". Джаррод Клавински, представитель Смит, сказал, что ей диагностировали рак весной 2017 года.