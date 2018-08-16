Самая красивая девушка: журналисты рассказали о победительнице "Мисс Украина Вселенная" (видео)

Сердце самой красивой украинки до сих пор свободно.

23-летняя одесситка Карина Жосан завоевала звание "Мисс Украина Вселенная". Теперь она будет представлять нашу страну на мировом конкурсе красоты.

Себя девушка называет целеустремленной, доброй и простой. Карина не скрывает: она увеличивала губы. Но в жюри говорят: выбирали ее не за внешность, говорится в сюжете ТСН.

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Победительницу выбирали из 18 финалисток, ей досталась корона из белого золота, с бриллиантами и топазами. Организаторы оценивают украшение в 80 тысяч долларов. На следующий день после конкурса титулованная красавица призналась, что всю ночь корона была рядом с ней. "Не знаю, как описать это все", - говорит победительница про свои эмоции.

На конкурсе Карина представляла Одессу, а сама она из Овидиополя. На подиум впервые вышла в 16 лет, последние шесть лет работает в Пекине – там у нее успешная модельная и актерская карьера. Однако о победе мечтала именно в Украине. "Хорошо быть просто красивой девушкой из Одессы. Но более весомо, что ты – мисс Украина-Вселенная - красивая девушка из Одессы", - смеется она.

Ее мама победой дочки не удивлена. "Это предсказуемо. Конечно, я родила королеву. Я не могу иначе думать. Вера в себя – она делает чудеса. Я так воспитывала ее", - пояснила она.

Сама же Карина убеждена, что жюри остановило выбор на ней не из-за внешности, а за внутренние качества. Жосан уже готовится к тому, чтобы через четыре месяца представлять Украину на мировом конкурсе красоты.