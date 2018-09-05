72 года со дня рождения Фредди Меркьюри: топ-5 легендарных хитов группы The Queen (видео)
Он прожил всего 45 лет, но сделал значительный вклад в историю мировой музыки.
Его хитами восхищается уже не одно поколение меломанов и просто любителей хорошей музыки.
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Топ-5 легендарных хитов группы The Queen
Bohemian Rhapsody
Это был первый коммерческий хит группы The Queen. Хит побил рекорды продаж и до сих пор входит в списки лучших песен за всю историю.
We Are The Champions
Сам Меркьюри называл эту композицию самой высокомерной из всех написанных им песен. И не зря, ведь у певца была цель – придумать стадионный гимн, и ему это удалось.
Somebody To Love
Меркьюри считал эту песню своей лучшей композицией.
I Want to Break Free
Автор суперхита - Басист Дикон. В клипе переодетые музыканты валяют дурака в декорациях культового британского сериала.
The Show Must Go On
Один из главных шедевров группы The Queen был написан гитаристом Брайаном Мэем.