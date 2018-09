72 года со дня рождения Фредди Меркьюри: топ-5 легендарных хитов группы The Queen (видео)

5 сентября 1946 года родился легендарный Фредди Меркьюри, солист The Queen.

Он прожил всего 45 лет, но сделал значительный вклад в историю мировой музыки.

Его хитами восхищается уже не одно поколение меломанов и просто любителей хорошей музыки.

Топ-5 легендарных хитов группы The Queen

Bohemian Rhapsody

Это был первый коммерческий хит группы The Queen. Хит побил рекорды продаж и до сих пор входит в списки лучших песен за всю историю.

We Are The Champions

Сам Меркьюри называл эту композицию самой высокомерной из всех написанных им песен. И не зря, ведь у певца была цель – придумать стадионный гимн, и ему это удалось.

Somebody To Love

Меркьюри считал эту песню своей лучшей композицией.

I Want to Break Free

Автор суперхита - Басист Дикон. В клипе переодетые музыканты валяют дурака в декорациях культового британского сериала.

The Show Must Go On

Один из главных шедевров группы The Queen был написан гитаристом Брайаном Мэем.