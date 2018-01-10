Группе Queen и Тине Тернер присудили почетные Grammy

14:39, 10 января 2018
Мир
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Церемония вручения запланирована на лето 2018 года.

Группа Queen и певица Тина Тернер стали лауреатами почетных премий

Британская группа Queen и американская певица Тина Тернер стали лауреатами почетных премий Grammy, пишет Rolling Stone.

Торжественная церемония вручения запланирована на лето этого года. Также известно, что наград удостоились певица Эмиллу Харрис, музыканты Нил Даймонд, Хал Блейн, Луи Джордан и группа The Meters.

Что касается основной премии Grammy, то вручение статуэток состоится 28 января в Нью-Йорке.

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Теги: #Queen Grammy Тина Тернер