Группе Queen и Тине Тернер присудили почетные Grammy
14:39, 10 января 2018Мир
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Церемония вручения запланирована на лето 2018 года.
Группа Queen и певица Тина Тернер стали лауреатами почетных премий "Грэмми" / amazon.com
Британская группа Queen и американская певица Тина Тернер стали лауреатами почетных премий Grammy, пишет Rolling Stone.
Торжественная церемония вручения запланирована на лето этого года. Также известно, что наград удостоились певица Эмиллу Харрис, музыканты Нил Даймонд, Хал Блейн, Луи Джордан и группа The Meters.
Что касается основной премии Grammy, то вручение статуэток состоится 28 января в Нью-Йорке.
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