Вышел трейлер постапокалиптического фильма с карликом из "Игр престолов" (видео)

Momentum Pictures обнародовала трейлер к фильму Род Морано «Я думаю, теперь мы одни» (I Think We're Alone Now). Главные роли в фильме исполнили Питер Динклэйдж ("Игры престолов", "Залечь на дно в Брюгге", "Мстители: Война бесконечности") и Эль Фанинг.

По сюжету неизвестная болезнь уничтожила все человечество. Остался только персонаж Динклэйдж, который закапывает тела мертвецов от дома к дому. Однако на его пути попадается живая молодая девушка. Род Морано ранее работала над сериалом «Рассказ служанки», за режиссуру которого получила награду «Эмми».

Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс». 14 сентября лента выйдет в ограниченный американский прокат.

