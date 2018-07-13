"Игра престолов" получила больше всех номинаций на "Эмми", но HBO впервые за 18 лет утратил лидерство

Среди сериалов на первом месте с 22 номинациями "Игра престолов", но среди производителей на первое место вырвался Netflix.

Объявлены номинанты американской телевизионной премии "Эмми" этого года. В этот раз пальму первенства по числу номинаций у канала HBO перехватил Netflix. Всего у онлайн-кинотеатра 112 номинаций, тогда как у HBO их 108.

Как сообщает Би-би-си, впервые за 18 лет HBO не является лидером по этому показателю. Кроме того, впервые на первом месте онлайн-кинотеатр.

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Среди программ и сериалов на первом месте с 22 номинациями сериал "Игра престолов". В прошлом году популярная сага на "Эмми" претендовать не могла. На втором и третьем месте - "Мир дикого запада" и Saturday Night Live. Сериал и шоу получили по 21 номинации.

В 2017 году сериал "Рассказ служанки" победил в самых престижных номинациях. Сериал снимается по заказу онлайн-кинотеатра Hulu. Ранее ни одно шоу, которые создаются подобными стриминговыми сервисами, не побеждало в номинации лучшего сериала по версии "Эмми".

Юбилейная 70 церемония вручения "Эмми" состоится 17 сентября в Театре "Майкрософт" в Лос-Анджелесе.

Как сообщал УНИАН, ранее звезды "Игры престолов" Кит Харрингтон и Роуз Лесли поженились в Шотландии.