Режиссер фильма о лилипутах, выживших в Аушвице, снимет фильм о Вайнштейне

Британская корпорация BBC выпустит полнометражный документальный фильм о взлете и падении американского продюсера Харви Вайнштейна, передает 112.ua. Фильм, который выйдет в 2018 году, расскажет также о "культуре страха и злоупотребления, пронизывающей Голливуд".

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Для документальной ленты планируется взять интервью у многих актрис, выступивших против Вайнштейна, а также у продюсеров, режиссеров, актеров, агентов, юристов, журналистов. Также станут рассекречены некоторые другие подробности, которые в ходе нынешнего скандала до сих пор не озвучивались.

Режиссером нового фильма стала Урсула Макфарлейн. Ранее она сняла документальный фильм "Charlie Hebdo: Три дня, которые потрясли Париж" об атаке исламистов на редакцию Charlie Hebdo, забравшей жизни 12 человек. В ее фильмографии также фильмы о композиторах Моцарте и Бетховене, а также фильм о семье Овиц - еврейских музыкантов-лилипутов из Румынии, выживших в лагере Аушвиц, где над ними проводил эксперименты доктор Менгеле.

Как сообщал УНИАН, в октябре десятки женщин обвинили в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли, Сальма Хаек и многие другие. Сам продюсер отрицает все обвинения. На фоне этих признаний множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о домогательствах. В частности, аналогичные обвинения были выдвинуты в адрес Кевина Спейси, Дастина Хоффмана и Луи Си Кея.