Сборник хитов The Eagles обогнал "Thriller" Майкла Джексона среди самых продаваемых альбомов всех времен в США

Третье место в списке самых продаваемых альбомов в истории США занимает еще один диск группы The Eagles 1976 года - «Hotel California».

Сборник лучших песен американской рок-группы The Eagles, «Their Greatest Hits 1971-1975», выпущенный в 1976 году, стал самым продаваемым альбомом всех времен в США.

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Как свидетельствуют новые данные Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA), его продажи достигли 38 миллионов копий, передает Медуза со ссылкой на Associated Press.

В списке самых продаваемых альбомов сборник хитов The Eagles обогнал «Thriller» 1982 года Майкла Джексона, который с момента выхода был продан в количестве 33 миллиона копий.

RIAA подсчитывает данные по продажам отдельных альбомов раз в несколько лет - для хитов The Eagles в последний раз подсчеты делались в 2006 году, тогда у альбома было 29 миллионов проданных копий. Результат «Thriller» считали в 2017 году.

Видео: Michael Jackson

Третье место в списке самых продаваемых альбомов в истории США занимает еще один диск The Eagles 1976 года - «Hotel California».

Видео: Noi Radiomobile™

С 2013 года RIAA к продажам альбомов добавляет их прослушивание через стриминговые сервисы или скачивание отдельных песен из них. Эквивалентом одной проданной копии альбома являются 15 тысяч стриминг-прослушиваний или 10 скачанных треков.

Напомним, ранее певец Майкл Джексон возглавил список самых зарабатывающих мертвых знаменитостей по версии журнала Forbes.