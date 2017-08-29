"Звание король поп-музыки и 380 миллионов проданных дисков": сегодня Майклу Джексону исполнилось бы 59 лет (видео)

Легендарному музыканту Майклу Джексону сегодня, 29 августа, исполнилось бы 59 лет. С момента смерти короля поп-музыки прошло уже 8 лет, но память о Джексоне продолжает жить в его хитах, которые перепевают как звезды, так и малоизвестные исполнители.

Джексон умер от сердечного приступа из-за передозировки лекарствами 25 июня 2009.

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За свою успешную карьеру Майкл снял 80 видеоклипов. На его счету 15 премий Грэмми, 8 из которых музыкант получил за одну ночь.

Также Майкл получил 26 премий "American Music Awards", в частности, как самого успешного поп-исполнителя всех времен (продано 380 миллионов дисков по всему миру).

У Джексона сразу две звезды на голливудской Аллее Славы: как участника "The Jackson Five" и как сольного артиста. По такому же принципу музыкант дважды введен в Зал славы рок-н-ролла, пишет "24 Канал".

Ранее УНИАН-Таблоид рассказал, как отпраздновала свое 59-летие Мадонна.