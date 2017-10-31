В США подсчитали заработки умерших звезд, задолжавший при жизни Майкл Джексон стал самым богатым

За год наследие короля поп-музыки принесло ему 75 миллионов долларов. Певец Майкл Джексон возглавил список самых зарабатывающих мертвых знаменитостей по версии журнала Forbes.

В прошлом году музыкант, умерший восемь лет назад, заработал 825 миллионов - больше, чем любой из живых эстрадных артистов, говорится в статье.

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Умерший с долгами в 2009 году Джексон уже пятый раз возглавляет этот рейтинг, традиционно публикуемый накануне Хеллоуина. В этом году вторую строчку занял гольфист Арнольд Палмер с 40 миллионами. Третье место журналисты отдали карикатуристу Чарльзу Шульцу, который «заработал» 38 миллионов на авторских правах на использование своих персонажей.

Король рок-н-ролла Элвис Пресли оказался на четвертом месте. Его доходы оценили в 35 миллионов долларов.