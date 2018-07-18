Financial Times: Новая Холодная война будет очень не дешевой, особенно для Европы

Передовое вооружение для сдерживания агрессии России нельзя просто собрать в Китае, как какую-то бытовую электронику.

Потеряв из-за Brexit Airbus в качестве партнера в создании истребителей, британская компания BAE Systems решила сделать хорошую мину при плохой игре на авиа-шоу в Фарнборо. Она показала планы по построению собственного истребителя Tempest за 20 лет и похвасталась, что правительство Великобритании выделило на это 2 миллиарда фунтов стерлингов. Но этим бюджетом вряд ли дело ограничится, учитывая то, что программа по построению боевого самолета пятого поколения F-35, в котором британская фирма выступает партнером, стоит 400 миллиардов долларов.

Лозунг на плакате за моделью британского самолета говорил: «Могучий, гибкий, обновляемый, доступный». И последнее вызывает сомнения, пишет Financial Times.

Из-за трудностей после окончания Холодной войны, а также после кризиса в 2008 году сейчас счастливый момент для оборонных подрядчиков. Президент США Дональд Трамп не просто увеличил оборонный бюджет своей страны, но и давил на союзников по НАТО за то, что они не тратят уставные 2% от ВВП.

Читайте такжеBoeing и Airbus в Фарнборо заключили сделки на $43 миллиарда

«Но ничто так не съедает кучу денег, как программы по разработке оружия, а побуждение к расходованию на оборону больше и быстрее – это замечательный рецепт для растраты», - пишет издание.

Европе и Америке действительно нужно стать лучше защищенными от возрожденных военных угроз со стороны России и Китая. Но это дорого будет стоить. Кроме того, такая защита будет особенно неэффективной из-за фрагментации и национального разделения европейского рынка.

Оружие - по своей природе очень дорогая вещь без сторон, которые могли бы сократить стоимость. Как и болид «Формулы 1», это продукт, который не только изготовлен на заказ, но и состоит из уникальных деталей или оборудования на грани технических возможностей. Компания BAE продемонстрировала в Фарнборго только модель своего нового истребителя, потому что ни один такой самолет еще не построен, так же как и все его бортовые приборы, сенсоры и ракеты. Не готовы еще и двигатели, которые Rolls-Royce будет разрабатывать при условии, что BAE и Военно-воздушные силы Британии найдут другого партнера, который заменит итальянскую оборонную фирму Leonardo. Сам проект британского истребителя – еще тот продукт невероятного полета фантазии. Да и расходы на него вернуть будет очень не просто.

Читайте также"Идет холодная война": генсек ООН заявил, что организация не может решить конфликт в Сирии

Apple компенсирует себе затраты на процесс разработки технологии распознавания лиц, продавая миллионы копий iPhone. Но в случае производства оружия это не вариант. F-35 был разработан для использования союзниками в НАТО. Но каждый самолет стоит 90 миллионов. 310 таких уже построены и поставлены, но конечная цель производства ограничивается лишь тремя тысячами единиц. Проблема также в цепи поставок. Пентагон не может экономить на закупке компонентов по всему миру и сборке оружия в Китае. И без этого безопасность цепи поставок вызывает сомнения. Оборонные ведомства тщательно отбирают и сертифицируют подрядчиков. А очень часто каждая отдельная деталь изготавливается отдельным заводом. Это серьезный вызов для США, которые тратят на оборону 623 миллиарда долларов в год, на которые приходится львиная доля от 936-миллиардного бюджета НАТО.

Вызов еще больший для Европы. Несмотря на определенную консолидацию, страны на континенте страдают от раздробленности и недостатка экономических масштабов. И ЕС делает очень детские шаги, чтобы решить эти проблемы. Brexit вообще не помогает делу. Но трудности значительно глубже чем та яма, в которую падает Британия.

Консалтинговая компания McKinsey подсчитала, что страны Европы могли бы сэкономить до 30%, если бы создали общую платформу по производству оружия. Каждая страна сейчас проводит оборонные закупки отдельно и разрабатывает свое программное обеспечение для военных. Таким образом, компьютерные системы часто оказываются не совместимыми. Члены Европейского оборонного агентства пользуются 178 военными системами, в то время как в США их всего 30. У европейцев 20 видов истребителей, а у американцев – шесть. Если еще в придачу совместить малые оборонные бюджеты с закупками, нацеленными на поддержку внутренних компаний, а такоже с задачей защитить граждан, то получается, что настоящая цена безопасности очень высокая.