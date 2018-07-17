Трамп похвастался собранными с НАТО деньгами и прекрасной встречей с Путиным

При этом, американский президент упрекнул прессу, которая якобы все не правильно поняла.

Саммит НАТО в Брюсселе, который прошел на прошлой неделе, был достаточно напряженным. Президент США Дональд Трамп обвинил Германию в «подконтрольности» России, а затем, по некоторым сообщениям, пригрозил вывести свою страну из альянса. Однако сам американский лидер, кажется, считает, что встреча с союзниками была замечательной. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«У меня была замечательная встреча с НАТО. Они заплатили на 33 миллиарда долларов больше и заплатят сотни миллиардов в будущем лишь благодаря мне. НАТО был слабым, но теперь он снова силен (плохо для России). Пресса же только сказала, что я грубил лидерам, и не вспомнила о деньгах!», - написал Трамп.

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Он также похвастался блестящей встречей с президентом России Владимиром Путиным, которая вызвала возмущение и критику со стороны американских СМИ и политиков. Во время встречи американский президент фактически стал на сторону Кремля в вопросе российского вмешательства в американские выборы. Однако, Трамп считает, что и здесь он добился успеха.

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«Хотя у меня была замечательная встреча с НАТО, во время которой я собрал кучу денег, у меня была еще лучшая встречу с Владимиром Путиным из России. Обидно, так об этом не написали в репортажах. Фейковые новости обезумели», - отметил американский президент.