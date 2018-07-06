ОЗХО подтвердила использование хлора в сирийской Думе

Также в ОЗХО подготовили доклады и о возможном применении химического оружия в районе города Алеппо.

Организация по запрещению химического оружия подтвердила использование хлора во время химической атаки в сирийской Думе 7 апреля.

Об этом говорится в предварительном докладе организации, передает ТАСС.

"Результаты [анализа] показали отсутствие следов нервно-паралитических веществ или продуктов их распада в образцах из окружающей среды или плазме крови, взятой у пострадавших. Однако в образцах, собранных в двух местах, выявлены хлорсодержащие органические вещества", - сообщили в ОЗХО.

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Также там подготовили доклады и о возможном применении химического оружия в районе города Алеппо 30 октября и 13 ноября 2016 года. Там ОЗХО не смогла установить химическое вещество, которое могло применяться как оружие.

Как сообщал УНИАН, по информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Тогда погибли десятки людей, сотни - обратились в больницы. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети.

Сирия и Россия отрицают информацию о «химической атаке» и называют ее «инсценировкой». Зато страны Запада возлагают ответственность за возможную атаку на сирийское правительство и лично президента Асада.