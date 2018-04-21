Инспекторы ОЗХЗ взяли образцы для анализа на месте хіматаки в сирийской Думе

Взятые образцы направят в лабораторию в Нидерландах.

Команда экспертов из Организации по запрещению химического оружия посетила сирийский город Дума, где 7 апреля погибли десятки мирных жителей, вероятно, вследствие применения хлора, и взяла образцы для анализа.

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Об этом сообщает Reuters. Взятые образцы направят в лабораторию в Нидерландах. По итогам расследования составят отчет, в котором установят, был ли факт применения химического оружия. В то же время, организация не уполномочена определять, какая из сторон конфликта его применила.

ОЗХО также должна решить, необходим ли второй визит инспекторов в Думу.

Как сообщал УНИАН, по информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Тогда погибли десятки людей, сотни - обратились в больницы. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети.

Сирия и Россия отрицают информацию о «химической атаке» и называют ее «инсценировкой». Зато страны Запада возлагают ответственность за возможную атаку на сирийское правительство и лично президента Асада.