Инспекторы ОЗХЗ взяли образцы для анализа на месте хіматаки в сирийской Думе

21:32, 21 апреля 2018
Мир
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Улица в городе Дума, Сирия / REUTERS

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Об этом сообщает Reuters. Взятые образцы направят в лабораторию в Нидерландах. По итогам расследования составят отчет, в котором установят, был ли факт применения химического оружия. В то же время, организация не уполномочена определять, какая из сторон конфликта его применила.

ОЗХО также должна решить, необходим ли второй визит инспекторов в Думу.

Как сообщал УНИАН, по информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Тогда погибли десятки людей, сотни - обратились в больницы. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети.

Сирия и Россия отрицают информацию о «химической атаке» и называют ее «инсценировкой». Зато страны Запада возлагают ответственность за возможную атаку на сирийское правительство и лично президента Асада.

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Теги: #Сирия#химатака