"Химатаки не было, никто не видел жертв": Россия в ООН озвучила свою версию событий в Сирии

Россия считает, что сирийские повстанцы, все же, производят вещества для химического оружия.

Россия требует, чтобы представители Организации по запрету химического оружия прибыли непосредственно на место предполагаемого применения хлорина в Сирии.

Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности, передает ТСН.

"Мы требуем, чтобы Организация по запрещению химического оружия выехала на все эти места, где были обнаружены тонны ядовитых веществ, и провела расследование. Доступ туда есть", - сказал он.

Также Небензя повторил слова Лаврова о том, что российские эксперты были в городе Дума, где силы режима Асада, вероятно, применили химическое оружие. Россияне запрещенных веществ не обнаружили.

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"После освобождения Думы туда отправились российские специалисты для сбора грунта на предмет нервно-паралитических газов, опросили жителей и медиков, никто не видел жертв химатаки. Никакой химатаки не было", - добавил он.

Однако постпред считает, что сирийские повстанцы, все же, производят вещества для химического оружия.

"Никто до сих пор не адресовал тот факт, что на освобожденных от боевиков территориях Сирии было найдено химическое оружие, обнаружен промышленный комплекс для изготовления ядовитых веществ", - сказал Небензя.

Как передает РБК, российский дипломат также указал на недопустимость антироссийской риторики со стороны США, Великобритании и Франции по ситуации на Ближнем Востоке, назвав такое поведение "хамством".

"Руководство США, Великобритании и Франции без каких бы то ни было оснований и не задумываясь о последствиях ведет конфронтационную линию по отношению к России и подталкивает к этому других", - сказал Небензя.

При этом, по его словам, в ход якобы идет ​"широкий арсенал методов", такие как "клевета, оскорбления, воинственная риторика, шантаж, санкции и угрозы применить силу против суверенного государства".

"Беспардонно грозят России. Тон, в котором это делается, перешел границы допустимого. Даже во времена "холодной войны" такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли", - обратился дипломат к участникам заседания.

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Также Небензя заявил, что события в сирийском городе Дума вокруг химатаки являются в том числе попыткой отвлечь внимание от "дела Скрипаля".

Как сообщал УНИАН, о химической атаке 7 апреля в сирийском городе Дума сообщили несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводили разные данные о жертвах.

По разным данным, после атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

По данным правозащитников, с начала гражданской войны, с 2011 года, в Сирии подконтрольные президенту Башару Асаду силы применяли химическое оружие 215 раз.