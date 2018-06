Трамп ответил на оскорбления Роберта Де Ниро: актера слишком часто били по голове

Президент США Дональд Трамп отреагировал на оскорбления в свой адрес со стороны голливудского актера Роберта Де Ниро, усомнившись в его умственных способностях.

Соответствующее заявление Трамп сделал в своем Twitter.

Читайте также"Я найду какую-то отговорку": Трамп рассказал, что будет делать в случае провала соглашения с Ким Чен Ыном

«Роберт Де Ниро - человек с очень низким IQ, получил множество ударов в голову от настоящих боксеров в кино. Я видел его прошлой ночью и искренне верю, что он мог отупеть от ударов», - указал он.

По словам Трампа, Де Ниро, видимо, не понимает, что экономика США сегодня «в лучшем состоянии, чем когда-либо», с как никогда высоким уровнем занятости.

Роберт Де Ниро, известен, среди прочего, своей ролью боксера Джейка Ламотты в фильме Мартина Скорсезе «Бешеный бык» (1980). Ради правдоподобного изображения главного героя Роберт Де Ниро брал уроки бокса и набрал свыше 20 кг веса.

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t...