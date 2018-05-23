Звезда "Американской истории ужасов" прокомментировала свой лесбийский роман с 75-летней актрисой

Актриса рассказала, что счастлива в своих отношениях.

Американская актриса Сара Полсон, известная своими ролями в сериале "Американская история ужасов", рассказала о своих отношениях с 75-летней Холланд Тейлор, которые длятся уже около трех лет.

Впервые актриса рассказала о своих чувствах без страха осуждения, даже ,наоборот, с интересом к тому, что про неё могут сказать, сообщает Wmagazine.

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"Если кто-то хочет тратить время, думая, что я странная, потому что люблю самого потрясающего человека на планете, тогда это их проблема. У меня всё хорошо", - сказала Полсон.

Издание отмечает, что ранее Полсон не так спокойно относилась ко мнению окружающих на счет её отношений.

"Это сложно, потому что в этом мире много ненависти и много людей, которые не считают это нормальным. Наши отношения представляют собой определенную надежду и риск", - говорила актриса в своем интервью в январе.

Как сообщал УНИАН, Сара Полсон стала одной из главных героинь фильма "8 подруг Оушена", премьера которого ожидается в июне этого года.