Звездная банда и ограбление века: в сети появился первый трейлер фильма "Восемь подруг Оушена" (видео)
16:12, 19 декабря 2017Мир
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Сюжет "Восьми подруг Оушена" похож на оригинальную криминальную историю, но главные роли будут исполнять женщины.
В сети опубликовали первый официальный трейлер фильма "Восемь подруг Оушена". Это спин-офф к трилогии Стивена Содерберга "Восемь друзей Оушена".
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Сюжет похож на оригинальную криминальную историю, но главные роли будут исполнять женщины. Главной в "банде" будет сестра Дэнни Оушена – Дебби (Сандра Буллок). Она отсидела пять лет в тюрьме и после освобождения взялась за новое дело.
В фильме также снимаются: Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй, Рианна, Минди Калинг, Сара Полсон и Аквафин.
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