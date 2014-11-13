В Индии продолжается стерилизация женщин: число жертв "пятиминутной" операции растет (фоторепортаж)

В Индии полиция арестовала врача, проводившего операции по стерилизации женщин в городе Биласпур в штате Чхаттисгарх, после которых 14 пациенток скончались, а десятки снова оказались в больнице в связи с осложнениями. Хирургу предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности, пишет Newsru.com со ссылкой на агентство Reuters.

Власти считают, что врач проявил халатность - использовал ржавые или грязные инструменты. Кроме того, они считают, что сами операции проводились слишком поспешно, что могло сказаться на их качестве, а условия в клинике были далеки от идеальных. Полиция и журналисты рассказали, что в комнате, где проводились операции, висела паутина. Корреспондент BBC также передает, что, по словам очевидцев, перед операциями и после них пациенток размещали на матрасах прямо на полу госпиталя в коридоре, где было много пыли.

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По свидетельству очевидцев, операции проводились одна за другой. Всего за шесть часов через операционную прошло более 80 пациенток, хотя по правилам хирургам разрешено делать не более 35 операций в день. При этом на каждую операцию должно уделяться не менее 15 минут. Свидетели же говорят, что медики укладывались в пять минут.

Издание The New York Times пишет со ссылкой на местного врача, что самочувствие женщин стало ухудшаться примерно через пять часов после выписки из стерилизационного лагеря. У пациенток отмечалось низкое кровяное давление, головокружение, рвота.

Еще несколько десятков пострадавших попали в больницу с диагнозом "септический шок". По данным BBC, в общей сложности в больнице остаются более 90 женщин, многие в критическом состоянии. Источник The New York Times рассказал, что некоторые пациентки находятся на искусственной вентиляции легких.

Массовая гибель женщин вызвала протесты. Правительство штата начало расследование трагедии. Операции были приостановлены. В ночь на среду врач, который их проводил, доктор Гупта, был арестован.

Сам медик свою вину отрицает. Он утверждает, что условия в его клинике были нормальные, а все инструменты в порядке. Что касается обвинений в превышении допустимого лимита операций, то в этом медик винит самих чиновников. По его словам, это их обязанность - контролировать количество пациентов, которые к нему приходят. "Меня хотят сделать козлом отпущения", - заявил Гупта в интервью Reuters.

Другие медики подтвердили изданию, что им доводилось проводить и более 90 операций по стерилизации в день. Такие темпы поощряют сами власти Индии. Так, арестованный врач 10 лет назад был награжден за проведение 50 тысяч операций по стерилизации, которые проводятся в стране в рамках кампании, направленной на сдерживание роста населения.

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Справка. Стерилизационные лагеря организуются в Индии в период с октября по февраль в рамках программы по ограничению рождаемости в стране, чье население уже перевалило за миллиард. Женщинам, которые соглашаются пройти стерилизацию, выплачивают по 1400 рупий (около 23 долларов). Впрочем, источник The New York Times сказал, что женщинам в штате Чхаттисгарх, где погибли пациентки, было выплачено всего по 600 рупий (около 10 долларов).