Войска Асада нашли химическую лабораторию повстанцев - сирийские СМИ
Во время зачистки освобожденной от повстанцев территории в Восточной Гуте бойцы сирийской армии обнаружили лабораторию по производству токсичных веществ, а также боевых снарядов.
Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник.
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Сообщается, что лаборатория, которая якобы использовалась повстанцами, была обнаружена в населенном пункте Афтарис.
"Лаборатория, которую оставили повстанцы в Афтарисе, оборудована для производства различных видов токсичных веществ и имеет все необходимое оборудование для изготовления порошков, используемых при изготовлении запрещенного химического оружия", - пишет сирийское агентство.
По данным собеседника SANA, в лаборатории были хлор, защитное снаряжение, а также различные контейнеры для смешивания веществ.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о наличии "неопровержимых доказательств " того, что предполагаемая химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой.
7 апреля несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, заявили о химической атаке в городе Дума.
По разным данным, в результате атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные при поражении хлором или нервно-паралитическим газом.
11 апреля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Сирии 500 человек имеют симптомы поражения токсичными химическими веществами.
Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.
При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.