Сбросившие химическое вещество над Думой вертолеты прилетели с авиабазы ВВС Асада - Bellingcat

Вероятнее всего вертолеты с химическим веществом прилетели с авиабазы Думайр.

Проведя анализ информации из открытых источников, волонтеры определили наиболее вероятное место, откуда прилетели вертолеты Ми-8, скинувшие химическое вещество над городом Дума.

Как сообщается в материалах расследования Bellingcat, наблюдатели заметили два вертолета Ми-8, двигавшихся на юго-запад от авиабазы Думайр, принадлежащей Военно-воздушным силам Сирии, в направлении Думы за полчаса до вероятной химической атаки в Думе.

Сообщается, что согласно материалам, атаки было две. Первая произошла около 16.00 по местному времени возле пекарни на улице Омара бен Аль-Хаттаба, тогда пострадало 15 человек. Вторая произошла в 19.30 на площади Аль-Шухада. Согласно данным, в результате этой атаки погибло 55 человек, ещё 860 пострадали. По данным сирийской добровольческой организации "Белые каски", во время второй атаки погибло 43 человека и 500 пострадали.

Читайте такжеВойска Асада взяли контроль над Думой - в город ввели военную полицию из РоссииОтмечается, что возле пекарни люди отравились именно хлором. Однако, сообщается, что симтомы пострадавших при атаке в 19.30 не совсем похожи на отравление хлором.

"Хлор самостоятельно не может вызвать такие симптомы, потому что он вызывает удушье, он не влияет на нервную систему. Были симптомы, свидетельствующие об органических соединениях фосфора в газовой категории зарин. Но запах хлора присутствовал и в этом месте", - рассказал доктор, имя которого скрыто.

Также аналитики проанализировали 6 видеозаписей, которые появились в интренете после инцидента и демонстрируют его последствия. На них заметили желтые баллоны для сжатого газа. Такие же ранее находили на местах химических атак с применением хлора в городах Алеппо, Саракиб и Хан-аль-Ассан в 2017 году.

"По имеющимся данным, весьма вероятно, что более 34 жертв, погибших при атаке на жилой дом в 19.30 в районе площади Аль-Шухада были убиты в результате газового баллона, наполненного, скорее всего, хлорным газом, скинутого из вертолета, который прилетел с авиабазы Думайри", - подытожили Bellingcat.

Читайте такжеВ Сирии после грозного заявления Трампа эвакуировали главный штаб армии Асада – Le FigaroНапомним, 7 апреля несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, заявили о химической атаке в городе Дума. По разным данным, в результате атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали.

У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные при поражении хлором или нервно-паралитическим газом. Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованной.

Город Дума остается последним оплотом повстанцев в Восточной Гуте. Он окружен сирийскими войсками, которым предоставляют поддержку и российские силы. Во время переговоров с Москвой повстанцы пытались добиться права остаться в городе как местные силы безопасности. Однако в пятницу, 6 апреля, переговоры зашли в тупик, и на город началось масштабное наступление при поддержке авиации и артиллерии.