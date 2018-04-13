Лавров назвал химатаку в Сирии "постановкой спецслужб русофобского государства"

По словам российского министра, к постановке "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о наличии "неопровержимых доказательств " того, что предполагаемая химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой.

Об этом сообщают "РИА Новости".

По словам российского министра, к ней "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".

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Как сообщал УНИАН, о химической атаке 7 апреля в сирийском городе Дума сообщили несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводили разные данные о жертвах.

По разным данным, после атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

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Город Дума остается последним оплотом повстанцев в Восточной Гуте. Он окружен сирийскими войсками, которым оказывают поддержку и российские силы. Во время переговоров с Москвой повстанцы пытались добиться права остаться в городе как местные силы безопасности. Однако в пятницу, 6 апреля, переговоры зашли в тупик, и на город началось масштабное наступление при поддержке авиации и артиллерии.

8 апреля, Постоянное представительство Великобритании при ООН сообщило в Twitter об экстренном заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций по применению химического оружия в Сирии.

По данным правозащитников, с начала гражданской войны, с 2011 года, в Сирии подконтрольные президенту Башару Асаду силы применяли химическое оружие 215 раз.

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в причастности к химической атаке в Сирии.