Трамп: отношения США и России сегодня хуже, чем во времена Холодной войны

15:03, 11 апреля 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

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Как отметил президент в своем Twitter, для этого нет причин, ведь России необходима помощь в восстановлении ее экономики, а США хотят, чтобы все нации сотрудничали.

«Наши отношения с Россией хуже, чем когда-либо, включая Холодную войну. Причин для этого нет. России нужна наша помощь с ее экономикой, сделать это было бы очень просто, а нам необходимо, чтобы все страны работали вместе. Прекратим гонку вооружений?", - указал он. 

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обещает осуществить ракетный удар по Сирии в связи с химической атакой в городе Дума, в результате которой погибло много людей.

Как сообщал УНИАН, посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил ливанскому телеканалу «Аль-Манар», что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

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Теги: #Трамп#Россия