Трамп: отношения США и России сегодня хуже, чем во времена Холодной войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном сегодня «хуже, чем когда-либо», включая период Холодной войны.

Как отметил президент в своем Twitter, для этого нет причин, ведь России необходима помощь в восстановлении ее экономики, а США хотят, чтобы все нации сотрудничали.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?