Трамп: отношения США и России сегодня хуже, чем во времена Холодной войны

Президент США хотел бы прекратить новую гонку вооружений.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном сегодня «хуже, чем когда-либо», включая период Холодной войны.

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Как отметил президент в своем Twitter, для этого нет причин, ведь России необходима помощь в восстановлении ее экономики, а США хотят, чтобы все нации сотрудничали.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

«Наши отношения с Россией хуже, чем когда-либо, включая Холодную войну. Причин для этого нет. России нужна наша помощь с ее экономикой, сделать это было бы очень просто, а нам необходимо, чтобы все страны работали вместе. Прекратим гонку вооружений?", - указал он.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обещает осуществить ракетный удар по Сирии в связи с химической атакой в городе Дума, в результате которой погибло много людей.

Как сообщал УНИАН, посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил ливанскому телеканалу «Аль-Манар», что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.