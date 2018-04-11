"Готовься, Россия": Трамп анонсировал ракетный удар по Сирии

Президент США ответил на заявление посла РФ в Ливане о готовности России сбивать американские ракеты в Сирии.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обещает осуществить ракетный удар по Сирии в связи с химической атакой в городе Дума, в результате которой погибло много людей.

Об этом президент США сообщил в микроблоге Twitter.

«Россия обещает сбивать любые и все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они прибудут - красивые, новые и «ловкие». Вы не должны быть партнерами с животным-убийцей газом, который убивает газом свой народ и наслаждается этим», - подчеркнул Трамп.

Очевидно, что под «животным» он подразумевает президента Сирии Башара аль-Асада.

Как сообщал УНИАН, посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил ливанскому телеканалу «Аль-Манар», что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

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«Россия будет выполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США против Сирии, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня», - передает телеканал слова посла.

Согласно информации Reuters, российский дипломат заявил: «Если американцы ударят ... их ракеты будут сбиты, а также источники, из которых эти ракеты будут выпущены».

В то же время в Кремле отказались комментировать заявление посла РФ в Ливане.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление посла РФ, заявил: «Я не хотел бы вступать каким-то образом в дискуссию по таким вопросам, что будет, если будет нанесен такой удар. – По-прежнему хочется надеяться на то, что все стороны будут избегать каких-либо шагов, которые никем реально не спровоцированы, которые могут существенно дестабилизировать и без того шаткую ситуацию в регионе».

7 апреля несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, заявили о химической атаке в городе Дума.

По разным данным, в результате атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные при поражении хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованной.

Город Дума остается последним оплотом повстанцев в Восточной Гуте. Он окружен сирийскими войсками, которым предоставляют поддержку и российские силы. Во время переговоров с Москвой повстанцы пытались добиться права остаться в городе как местные силы безопасности. Однако в пятницу, 6 апреля, переговоры зашли в тупик, и на город началось масштабное наступление при поддержке авиации и артиллерии.